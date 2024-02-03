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Режисёр Михаил Локшин действительно переводил деньги на поддержку ВСУ

Режисёр Михаил Локшин действительно переводил деньги на поддержку ВСУ

Еще одна поучительная история, как у нас даже после 2014 года активно привлекали либералов и "людей с американским гражданством" к государственным деньгам и большим российским проектам, как будто нет у нас нормальных талантливых людей в стране.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Отличный повод ей уйти в отставку,если у неё есть совесть,или отправить восвояси,если её нет.Но управлять минкультом она не должна больше никогда.
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11 мин.
Natalija Osminina
Да с момента назначение Любимовой по её морде лица было видно, какая она падаль.  Сколько  внутренней спеси, что она &quot;белая кость&quot;, а остальные быдло.
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6 мин.
СП
Сергей Петраков
Говорят решение о выделении денег на фильм принимали в 2018 г. Тогда министром культуры был негодяй мединский, который теперь у гаранта числится советником.
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4 мин.

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