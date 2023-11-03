В выходные 4, 5 и 6 ноября во всех муниципалитетах Тамбовской области пройдут праздничные ярмарки. По словам организаторов, посетители смогут не только приобрести продукцию тамбовских фермеров под брендом регионального проекта "Выбирай свое.
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