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Мировое обозрение

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Украинизация Центральной Азии. Первый на очереди — Казахстан?

Украинизация Центральной Азии. Первый на очереди — Казахстан?

При изучении информационного пространства Казахстана все чаще впадаешь в состояние когнитивного диссонанса – настолько несопоставимыми и противоречащими друг другу и здравому смыслу порой выглядят предлагаемые многочисленными экспертами пути развития страны.

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