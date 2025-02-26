SciAdv: объекты планетарной массы рождаются в столкновениях околозвездных дисков

Международная команда астрономов под руководством специалистов Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук предложила новую теорию формирования свободно плавающих объектов планетарной массы (ОПМ).
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