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Мировое обозрение

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Ларчик открывался очень просто!

Ларчик открывался очень просто!

Спутниковые снимки, которые три года будоражили мировое авиационное сообщество, наконец получили если не окончательное, то весьма убедительное объяснение.

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