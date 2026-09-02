Ларчик открывался очень просто!

Спутниковые снимки, которые три года будоражили мировое авиационное сообщество, наконец получили если не окончательное, то весьма убедительное объяснение.
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