Германия после точки невозврата: анатомия разрыва и уроки поражений

Закрытие Генерального консульства в Бонне, фактическая ликвидация «Русского дома» в Берлине, четырнадцатый пакет санкций и беспрецедентное ужесточение визового режима — это уже не эпизоды в длинной истории охлаждения отношений.
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