Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации в станице Березовская Волгоградской области, пишет V1.
Бастрыкин потребовал уничтожить криминалитет, измучивший волгоградцев
Комментарии
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МИ
Максим Иванов
С тебя, ёпт!
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4 час.
A
Andrey
Это как это потребовал? Т.е. захочет Бастрыкин, уберут криминал, а не захочет значит пусть процветает? Хорошенькие порядки у нас в государстве!!! Как говорит Путин, в отношении США, живём по установленным правилам, понятиям, а не по писанному Закону!
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4 час.
АМ
Артур Муселимян
Лишний раз доказывает, что полиция в России, занимается чем угодно, но не соблюдением закона.
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4 час.
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