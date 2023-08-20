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  • Максим Иванов
    С тебя, ёпт!Бастрыкин потребо...

Бастрыкин потребовал уничтожить криминалитет, измучивший волгоградцев

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации в станице Березовская Волгоградской области, пишет V1.

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Комментарии
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МИ
Максим Иванов
С тебя, ёпт!
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4 час.
A
Andrey
Это как это потребовал? Т.е. захочет Бастрыкин, уберут криминал, а не захочет значит пусть процветает? Хорошенькие порядки у нас в государстве!!! Как говорит Путин, в отношении США, живём по установленным правилам, понятиям, а не по писанному Закону!
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4 час.
АМ
Артур Муселимян
Лишний раз доказывает, что полиция в России, занимается чем угодно, но не соблюдением закона.
Ответить
4 час.

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