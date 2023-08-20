Бастрыкин потребовал уничтожить криминалитет, измучивший волгоградцев

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Andrey

Это как это потребовал? Т.е. захочет Бастрыкин, уберут криминал, а не захочет значит пусть процветает? Хорошенькие порядки у нас в государстве!!! Как говорит Путин, в отношении США, живём по установленным правилам, понятиям, а не по писанному Закону!