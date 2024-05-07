Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина

В странах Евросоюза (ЕС) произошел раскол по вопросу присутствия представителей европейских стран на инаугурации Владимира Путина, некоторые страны намерены отправить своих представителей на церемонию, другие выступают категорически против такого шага.
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