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Жительницу Санкт-Петербурга отправят в колонию-поселение за долг по алиментам на сумму около 700 тыс рублей

Жительницу Санкт-Петербурга отправят в колонию-поселение за долг по алиментам на сумму около 700 тыс рублей

Суд признал гражданку виновной по статье о неоднократной неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних.

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