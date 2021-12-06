В Петербурге 2,75% классов переведены на дистанционное обучение

Из-за ОРВИ и COVID-19 в Санкт-Петербурге 2,75% классов в общеобразовательных школах переведены на дистанционное обучение, сообщила начальник отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская 6 декабря, передает ИА REGNUM.
Из-за ОРВИ и COVID-19 в Санкт-Петербурге 2,75% классов в общеобразовательных школах переведены на дистанционное обучение, сообщила начальник отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская 6 декабря, передает ИА REGNUM.
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