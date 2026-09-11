Махмудов вернулся в РФ после запрета на 50 лет и устроил пир

Avia.pro - СМИ Невероятное возвращение: как герой громких заголовков обошел полувековой запрет и отпраздновал это в столичном ресторане Светская и криминальная хроника крупных мегаполисов порой подкидывает сюжеты, которые по своему накалу легко превосходят сценарии голливудских триллеров.
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Такую мразь нужно только утилизировать!
грош цена тем службам которые не в состоянии (или нет желания???) отслеживать и не допускать подобных случаев ..... полномочия, средства , техника (включая вездесущий? ИИ) всем укомплектованы выше крыши - и вот результат ....... выводы каждый пусть делает сам .......
Вообще- то за незаконное пересечение границы положен срок.
Вот только такой персонаж и в лагере устроится с размахом! Ему будут деликатесы из московского Метрополя присылать! Ну, а все эти вертухаи будут вокруг него крутиться и умильно заглядывать в глаза, выпрашивая подачку.
он числится в стае "Своих" и потому неприкасаем
"Самое обидное здесь то, что подобная наглость часто остается безнаказанной до тех пор, ..." Это не наглость, это уверенность, что в России можно купить и держать на привязи всех силовиков. Вот это действительно обидно
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Закрыть границы, ввести визовый режим! Нужна чистка!