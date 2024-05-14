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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 60 очков на двоих, «Бостон» обыграл «Кливленд»

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 60 очков на двоих, «Бостон» обыграл «Кливленд»

В составе «Селтикс» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 60 очков на двоих. В активе Тейтума 33 очка, 11 подборов, 5 передач и 2 перехвата, у Брауна – 27 очков и 8 подборов.

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