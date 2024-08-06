Бывший руководитель отдела в Штази предостерегла от победы Сары Вагенкнехт

Возможная победа «Союза Сары Вагенкнехт» на выборах и последующий вход партии в правительство вызывают большую обеспокоенность, 5 августа заявила бывший руководитель отдела учета Штази Марианна Биртлер в интервью немецкому агентству печати (dpa).
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