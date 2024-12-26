Хозяек призвали бросать в унитаз шарики из фольги

Простым способом для поддержания свежести и чистоты туалетов поделились эксперты «БелНовостей». Сделав шарики из фольги и чистящей смеси, домовладельцы смогут уменьшить количество запахов и пятен в бачке унитаза.
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