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Всё о женщинах

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Хозяек призвали бросать в унитаз шарики из фольги

Хозяек призвали бросать в унитаз шарики из фольги

Простым способом для поддержания свежести и чистоты туалетов поделились эксперты «БелНовостей». Сделав шарики из фольги и чистящей смеси, домовладельцы смогут уменьшить количество запахов и пятен в бачке унитаза.

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