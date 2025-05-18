18 барышень, которые сделали эту жизнь ярче при помощи макияжа

Макияжные кисти в руках некоторых мастериц творят такие же чудеса, что и кисти настоящих художников. И если большинство из нас просто подкрашивает ресницы и припудривает носик, то пользовательницы из нашей статьи не стесняются создавать произведения искусства с помощью теней и румян.