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Находящийся у власти на Украине режим ориентирован только на войну – Азаров

Находящийся у власти на Украине режим ориентирован только на войну – Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешний режим, находящийся у власти в Киеве, ориентирован исключительно на войну.

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