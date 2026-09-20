Российские войска поразили склад боеприпасов в 38 километрах от Одессы

Российские войска нанесли удар по складу боеприпасов в населённом пункте Петровка Одесской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, объект располагался примерно в 38 километрах севернее Одессы.
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