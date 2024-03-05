Глобальный сбой интернет-сервисов зафиксирован на Западе

Известия/Эдуард Корниенко В странах Запада произошёл глобальный сбой интернет-сервисов, по информации портала Downdetector, миллионы людей одновременно лишились доступа к популярным сайтам, включая YouTube и онлайн-мессенджеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии