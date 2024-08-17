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Постпред РФ в Вене назвал приглашение Гросси на Курскую АЭС важным шагом

Приглашение главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию (АЭС) является важным и своевременным шагом, заявил в своем Telegram-канале российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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