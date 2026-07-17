В Новодвинске на ремонт теплосетей направят более 90 млн рублей

В Новодвинске продолжается планомерная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Глава города Александр Чечулин совместно с директором АО «Сети» Надеждой Виноградовой проверил ключевые объекты инженерной инфраструктуры.
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