В Якутии после опрокидывания моторной лодки от приступа умер мужчина

В Якутии транспортные прокуроры начали проверка по факту инцидента на реке Яна.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщает, что вечером 22 августа там опрокинулось маломерное судно «Казанка».
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