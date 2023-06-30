Спички - не игрушка

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Из Харькова вывозят заводы и бизнес

Из Харькова вывозят заводы и бизнес

За время существования незалежной в г.Харьков перестали работать тысячи предприятий. Теперь остатки харьковской роскоши постепенно вывозят на западную Украину, передаёт «Первый Харьковский».

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