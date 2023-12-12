Украинский лидер предложил встретиться в последний момент Президент Бразилии Лула да Силва отказался от встречи с Владимиром Зеленским, пишет O Globo со ссылкой на источники в бразильском МИД.
Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским
Комментарии
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Геннадий Бережнов
После того как Зелю обнимал, как когда то Дуда, бензопила он и не ожидал, что Лула да Силва так его бортанёт! Последний вояж "крутого" подонка заканчивается как и его деятельность. Дальнейший путь неисповедим!
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