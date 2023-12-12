Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским

Геннадий Бережнов

После того как Зелю обнимал, как когда то Дуда, бензопила он и не ожидал, что Лула да Силва так его бортанёт! Последний вояж "крутого" подонка заканчивается как и его деятельность. Дальнейший путь неисповедим!