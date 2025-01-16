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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рубен Аморим: «Саутгемптон» был хорош, но у него закончились силы, и «МЮ» смог изменить игру. Нам еще многое нужно сделать»

«В итоге все сложилось хорошо. Очень тяжелый матч. «Саутгемптон» хорошо поработал, создавая свободные зоны между линиями.

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