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"Таких последствий от “перемирия Трампа” Киев не ожидал": Вместо шпаги Россия бьет тяжелым молотом

"Таких последствий от “перемирия Трампа” Киев не ожидал": Вместо шпаги Россия бьет тяжелым молотом

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Мирная инициатива Трампа, связанная с воздержанием от ударов по энергетической инфраструктуре, привела в обратному эффекту.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Вонючий хохол понимает только силу удара дубиной по еблу.
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4 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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4 час.
Александр Батт
Все боятся признать, что уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.
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1 час.
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