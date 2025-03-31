"Таких последствий от “перемирия Трампа” Киев не ожидал": Вместо шпаги Россия бьет тяжелым молотом

Александр Батт

Все боятся признать, что уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.