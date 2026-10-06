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Попала в ДТП и пошла домой пешком: мать троих детей нашли мертвой в камышах

Попала в ДТП и пошла домой пешком: мать троих детей нашли мертвой в камышах

В Челябинской области завершились поиски 25-летней женщины, которая исчезла в ночь на 29 сентября. Женщина жила в деревне Теренкуль и воспитывала троих детей, сообщает KP.

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