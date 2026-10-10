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Угроза атаки БПЛА ночью 10 октября не прекращалась над тремя регионами РФ

Угроза атаки БПЛА ночью 10 октября не прекращалась над тремя регионами РФ

Утром в России над тремя регионами сохраняется угроза атаки беспилотников. В то же время ограничения сняли в двух московских аэропортах, но в шести аэропортах полеты по-прежнему запрещены.

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