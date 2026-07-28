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Пятый канал

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Момент столкновения автобуса с деревом в Москве попал на видео

Момент столкновения автобуса с деревом в Москве попал на видео

Видео момента аварии с участием маршрутного автобуса на юге Москвы появилось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как транспортное средство сталкивается с препятствием на улице Академика Миллионщикова.

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