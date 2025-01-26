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Бителло приступил к тренировкам на сборе «Динамо» в Катаре

Бителло приступил к тренировкам на сборе «Динамо» в Катаре

Полузащитник московского «Динамо» Бителло, который накануне поздно вечером присоединился к команде на сборе в Катаре, сегодня утром приступил к тренировкам.

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