Традиции и высокие технологии: российские регионы представили свои лучшие проекты на ВЭФ

Школьные наборы для сборки дронов, виртуальное пилотирование и пушистое вместо игристого: это лишь малая часть проектов, которые российские предприниматели презентовали в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке.
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