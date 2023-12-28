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707 подписчиков

Внучка Софии Ротару решила нажиться на подписчиках

Внучка Софии Ротару решила нажиться на подписчиках

Стало известно, что внучка Софии Ротару, которая уже долгие годы проживает в Америке, ввела платную подписку в своих соцсетях.

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