Исторический облик уникального памятника архитектуры конца XIX века был восстановлен. Специалисты завершили реставрацию сохранившихся фрагментов въездных ворот Центрального московского ипподрома — пилонов с конными скульптурами, которые находятся в начале Беговой аллеи со стороны Ленинградского проспекта.
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