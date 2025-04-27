БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Штурм крепости Гитлера на юге

Штурм крепости Гитлера на юге

Советские бойцы и командиры с красным знаменем в захваченной Вене Общая ситуация Разбитые дивизии группы армий «Юг» откатывались к Вене (Как Красная Армия освобождала Австрию).

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