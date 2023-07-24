Макаревич теперь против Израиля?

Анатолий Сазонов

Самое главное для такого как Макаревич и всех подобным ему-это полное забвение и никогда не вспоминать его дёсны и его заячью улыбку. Обгадил свою Родину в её агрессивности и низкопоклонстве,а чем Израиль так хорош? Прямо уж такая толерантная и мирная страна?И ДАЙ БОГ тебя больше не видеть и не слышать холуй низкосортный!