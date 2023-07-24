Вы представляете, Земля обетованная оказалась вовсе не обителью счастья и радости! Оказывается, там тоже есть проблемы.
Макаревич теперь против Израиля?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Благородный
Классные стихи рядом с рожей макара.
Ответить
18 час.
Анатолий Сазонов
Самое главное для такого как Макаревич и всех подобным ему-это полное забвение и никогда не вспоминать его дёсны и его заячью улыбку. Обгадил свою Родину в её агрессивности и низкопоклонстве,а чем Израиль так хорош? Прямо уж такая толерантная и мирная страна?И ДАЙ БОГ тебя больше не видеть и не слышать холуй низкосортный!
Ответить
16 час.
аа
алиса алиска
ну все, пусть выводит Макар израильтян на улицы
Ответить
15 час.
Свежие комментарии