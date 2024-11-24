Эмир Кустурица: удар «Орешником» по Украине был зрелищным и масштабным

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица прокомментировал удар вглубь России и действия Запада.Сербский режиссёр Эмир Кустурица высказался о применении российской межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник».
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