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Эмир Кустурица: удар «Орешником» по Украине был зрелищным и масштабным

Эмир Кустурица: удар «Орешником» по Украине был зрелищным и масштабным

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица прокомментировал удар вглубь России и действия Запада.Сербский режиссёр Эмир Кустурица высказался о применении российской межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник».

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