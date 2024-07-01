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"Дело об 11 триллионах" Рембович провел аудит МО

"Дело об 11 триллионах" Рембович провел аудит МО

"Треть бюджета исчезла!" Первый же (но не последний) аудит дал ошеломительные итоги. Дело об 11 триллионах.

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Комментарии
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Елена Волкова
И мне кто-то будет доказывать, что смертную казнь вернуть обратно - грех превеликий? Да вас там нужно видно через одного расстреливать и не ошибёшься!!! Вообще уже оборзели до крайности! А что, плохо что ли, награбили миллионами да ещё и на повышение идут в виде наказания... Что-то уже сомневаться очень сильно начинаю во всех наших властных структурах! Вводите смертную казнь с лишением ВСЕГО имущества и виновного и его родственников, вот тогда поверю, что что-то меняется к лучшему! Только тогда будут боятся даже дотрагиваться до народного имущества!
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7 час.
Александр Корякин
А главная по финансам МО спокойно положила заяву на увольнение и &quot;скользящей походкой&quot; скрылась из глаз...
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Если это правда, то какая-то реакция должна быть. Подождем, что скажет усатый апостол из Кремля. Но если он промолчит, значит эту громадную телегу с навозом потихоньку скатят под горку. От запаха избавиться не получится, но шума не будет
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1 час.

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