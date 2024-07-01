"Треть бюджета исчезла!" Первый же (но не последний) аудит дал ошеломительные итоги. Дело об 11 триллионах.
"Дело об 11 триллионах" Рембович провел аудит МО
Комментарии
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Елена Волкова
И мне кто-то будет доказывать, что смертную казнь вернуть обратно - грех превеликий? Да вас там нужно видно через одного расстреливать и не ошибёшься!!! Вообще уже оборзели до крайности! А что, плохо что ли, награбили миллионами да ещё и на повышение идут в виде наказания... Что-то уже сомневаться очень сильно начинаю во всех наших властных структурах! Вводите смертную казнь с лишением ВСЕГО имущества и виновного и его родственников, вот тогда поверю, что что-то меняется к лучшему! Только тогда будут боятся даже дотрагиваться до народного имущества!
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7 час.
Александр Корякин
А главная по финансам МО спокойно положила заяву на увольнение и "скользящей походкой" скрылась из глаз...
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Если это правда, то какая-то реакция должна быть. Подождем, что скажет усатый апостол из Кремля. Но если он промолчит, значит эту громадную телегу с навозом потихоньку скатят под горку. От запаха избавиться не получится, но шума не будет
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1 час.
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