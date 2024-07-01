"Дело об 11 триллионах" Рембович провел аудит МО

Елена Волкова

И мне кто-то будет доказывать, что смертную казнь вернуть обратно - грех превеликий? Да вас там нужно видно через одного расстреливать и не ошибёшься!!! Вообще уже оборзели до крайности! А что, плохо что ли, награбили миллионами да ещё и на повышение идут в виде наказания... Что-то уже сомневаться очень сильно начинаю во всех наших властных структурах! Вводите смертную казнь с лишением ВСЕГО имущества и виновного и его родственников, вот тогда поверю, что что-то меняется к лучшему! Только тогда будут боятся даже дотрагиваться до народного имущества!