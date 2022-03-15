В Ставропольском крае задержан мужчина, обвиняемый в совершении тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней более 12 лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю совместно с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Ставропольскому краю на территории соседней республики задержан 41-летний мужчина.
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