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В Ставропольском крае задержан мужчина, обвиняемый в совершении тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней более 12 лет назад

В Ставропольском крае задержан мужчина, обвиняемый в совершении тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней более 12 лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю совместно с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Ставропольскому краю на территории соседней республики задержан 41-летний мужчина.

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