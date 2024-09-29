Прогноз погоды в Крыму на 29 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 29 сентябряВ Симферополе +29 и малооблачноВ Севастополе +25 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +25 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +25 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +23 и ясноВ Ялте +25 и малооблачноВ Алуште +25 и малооблачноВ Керчи +24 и ясноВ А.