Эксперт Захаренкова объяснила, какие выплаты положены при увольнении

При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику заработную плату за отработанное время и компенсировать неиспользованный отпуск, о чем в беседе с Москвой 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.