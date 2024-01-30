Эксперт Захаренкова объяснила, какие выплаты положены при увольнении

При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику заработную плату за отработанное время и компенсировать неиспользованный отпуск, о чем в беседе с Москвой 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
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