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Дмитрий Спивак: Какие новые налоги приготовил Кабмин?

Дмитрий Спивак: Какие новые налоги приготовил Кабмин?

Главные изменения налогов, которые предлагает Кабмин: — 15% военного сбора от стоимости покупки автомобиля, при первой его регистрации в Украине; — 5% сбор для ФОП 1,2,4 группы; — 1% сбор для ФОП 3 группы; — 5% от дохода с продажи недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости.

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