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Посол Нечаев: поставки Киеву лишают Берлин особых отношений с Москвой

Посол Нечаев: поставки Киеву лишают Берлин особых отношений с Москвой

Берлин на фоне поставок оружия киевскому режиму отказывается от особых отношений с Москвой. Они давали Германии возможность быть посредником в диалоге России с западными странами, рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

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