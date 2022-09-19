Посол Нечаев: поставки Киеву лишают Берлин особых отношений с Москвой

Берлин на фоне поставок оружия киевскому режиму отказывается от особых отношений с Москвой. Они давали Германии возможность быть посредником в диалоге России с западными странами, рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.