Депутат ГД Ивлев назвал психозом фото офиса Зеленского с горящим Кремлем

На Украине распространяется коллективный психоз, для властей страны нет ничего святого. Так депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал РИА Новости публикацию офиса украинского лидера Владимира Зеленского с горящим Кремлем.
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