Сапер ВС РФ рассказал о маскировке ВСУ мин в трупах собак и других животных

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) практикуют маскировку мин, пряча их в трупах собак и других животных, рассказал 30 апреля инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Улуй.
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