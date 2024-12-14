В России прогнозируется аномальная погода

В регионах азиатской части России прогнозируется температура выше нормы от 8 до 18°C. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что теплый воздух из Атлантики поступает в регионы, вызывая аномально высокие температуры.
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