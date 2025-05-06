Премьера «Ненаглядная сторона» в Ленкоме оживит героев Васильева

В мае в театре «Ленком Марка Захарова» состоится премьера спектакля «Ненаглядная сторона», основанного на повести Васильева «А зори здесь тихие…».
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