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Сергей Моня о работе с Ивановичем: «Выходные бывали, но после выходного была жесть. Лучше бы он не давал»

Прославенные игроки сборной России Антон Понкрашов и Сергей Моня во время записи подкаста обсудили известного черногорского тренера Душко Ивановича.

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