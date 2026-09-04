Алонсо перед дерби с «Арсеналом» высказался о состоянии Кайседо и вариантах «Челси» в центре поля

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо в преддверии лондонского дерби с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ ответил на вопрос о состоянии опорного полузащитника синих Мойсеса Кайседо, а также о том, кто может играть в центре поля «Челси» после ухода Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити».