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Алонсо перед дерби с «Арсеналом» высказался о состоянии Кайседо и вариантах «Челси» в центре поля

Алонсо перед дерби с «Арсеналом» высказался о состоянии Кайседо и вариантах «Челси» в центре поля

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо в преддверии лондонского дерби с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ ответил на вопрос о состоянии опорного полузащитника синих Мойсеса Кайседо, а также о том, кто может играть в центре поля «Челси» после ухода Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити».

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