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МЧС: в доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей

МЧС: в доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Тымовск Сахалинской области, в результате чего обрушились пять этажей, а под завалами, возможно, остались люди, сообщили в МЧС.

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