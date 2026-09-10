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Российский телескоп «Спектр-М» сможет рассмотреть чёрные дыры в 10 раз лучше

Российский телескоп «Спектр-М» сможет рассмотреть чёрные дыры в 10 раз лучше

Также он сфотографирует новые объекты, недоступные сейчас для наблюдения Российская астрономическая обсерватория «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») сможет более точно запечатлеть сверхмассивные чёрные дыры в центре Млечного пути и галактики М87, а также сфотографировать ряд пока недоступных для прямых наблюдений чёрных дыр.

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