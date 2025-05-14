В Петербурге в среду ожидается дождь

Он будет идти с перерывами Сегодня, 14 мая, на Петербург воздействует западный циклон. Атмосферный фронт достигнет города в ближайшие несколько часов, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
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